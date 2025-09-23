ΑΕΚ: Το σχόλιο του Τσατάλη για το μαρκάρισμα Παντελάκη σε Γιόβιτς (pic)

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ Τάσος Τσατάλης έκανε ένα δεικτικό σχόλιο για το μαρκάρισμα Παντελάκη σε Γιόβιτς, για το οποίο η Ένωση φωνάζει πως υπάρχει ξεκάθαρη αποβολή.

Μετά λοιπόν και την ανάλυση Λανουά και όλα όσα έχουν ακουστεί για την σκαριά του αμυντικού της Λάρισας στον αστράγαλο του Σέρβου σέντερ-φορ, ο Τάσος Τσατάλης σημειώνει στο Facebook σε ειρωικό τόνο «”Εφάπτεται στο χορτάρι…". Γιατί όχι δηλαδή;», θέλοντας επί της ουσίας να απαντήσει σε όσα έχουν ακουστεί για μια φάση στην οποία θεωρούν στην ΑΕΚ πως υπάρχει ξεκάθαρη αποβολή.

Θυμίζουμε πως από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ μετά το τέλος του αγώνα με την Λάρισα εξέφρασαν τις ενστάσεις τους και τα παράπονα τους για τις διαιτητικές αποφάσεις και κυρίως για τη… διαχείριση που έκανε ο Βασίλης Φωτιάς από το VAR.