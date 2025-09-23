Με «δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας στην Τούμπα η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) η Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Οι πρωταθλητές Ισραήλ προτίμησαν να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους στη «βάση» τους, χωρίς να κάνουν... πρόβα τζενεράλε στο γήπεδο της Τούμπας.

Πάρα ταύτα οι άνθρωποι της ομάδας «τσέκαραν» την κατάσταση του γηπέδου, στο οποίο έφτασαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Όπως είναι ήδη γνωστό, το αυριανό (24/9 19:45) παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μακάμπι έχει χαρακτηριστεί ματς υψηλού κινδύνου, κινητοποιώντας τα κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ θα βρεθούν και δύο παρατηρητές της UEFA.

Την αποστολή της Μακάμπι, συνόδευσε και ο πρόεδρος της ομάδας, Τζακ Αγγελίδης, ο οποίος έχει διατελέσει αντίστοιχο ρόλο και στην «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

