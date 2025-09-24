Περιοδεία σε όλη την Αφρική η Χρυσή Μπάλα του Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ εδώ και ένα 24ωρο έχει στην κατοχή την πρώτη του Χρυσή Μπάλα και δεν θα μπορούσε παρά να το «φωνάζει».

Ωστόσο το ίδιο χαρούμενη είναι και περήφανη είναι και η οικογένεια του παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, με την μητέρα του μάλιστα να είναι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένη με το επίτευγμα του γιου της.

Η ίδια τόνισε πως θέλει να πάρει το βραβείο και να το κάνει περιοδεία σε ολόκληρη την Αφρική, αφού πρόκειται για μια αναγνώριση που τιμά άπαντες εκεί και ιδιαίτερα στην Σενεγάλη.

«Θα πάρουμε την Χρυσή Μπάλα και θα την πάμε στην Σενεγάλη. Θα την πάμε παντού, σε όλη την Αφρική. Είναι η Χρυσή Μπάλα όλης της Αφρικής».