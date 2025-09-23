Στην Τούμπα η Μακάμπι «Περιμένουμε φανταστική ατμόσφαιρα» - Τι δήλωσαν για τον Τάισον

Με αποθεωτικά λόγια μίλησαν οι εκπρόσωποι της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Τούμπα ενόψει τους αυριανού (24/9 19:45) αγώνα με τον ΠΑΟΚ - Τι δήλωσαν για τον Τάισον

Πλήρως συνειδητοποιημένοι για την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουν στο γήπεδο της Τούμπας αύριο (24/9), φάνηκαν στις δηλώσεις τους οι πρωταθλητές Ισραήλ. Ο προπονητής της ομάδας, Ζάρκο Λάζετιτς, έθεσε στόχο μία καλύτερη πορεία συγκριτικά με πέρσι στο Europa League, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Ντορ Πέρετζ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δικέφαλο, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει πολύ ταλαντούχους παίκτες, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στον Τάισον.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πως αντιμετωπίζει το αυριανό παιχνίδι, τι ξέρει από τον ΠΑΟΚ και τι πρέπει να προσέξει η Μακάμπι: «Φυσικά είναι το πρώτο ματς, αλλά γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είδαμε παιχνίδια του ΠΑΟΚ και προετοιμαστήκαμε. Ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε όπως και πέρσι, ελπίζουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω φέτος συγκριτικά με την περσινή σεζόν».

Για τον Τζακ Αγγελίδη και αν του είπε κάτι για τον ΠΑΟΚ: «Θα παίξει αύριο (σ.σ. χιούμορ). Φυσικά μας μίλησε αρκετά για το περιβάλλον εδώ, είναι χαρά μας που είναι εδώ. Είναι ένα θρυλικό γήπεδο, ευχαρίστησή μας να παίζουμε εδώ. Συγκεντρωμένοι στο πλάνο παιχνιδιού μας, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για τα αγωνιστικά προβλήματα και τον Νικολαέσκου: «Όχι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, πλην του Νικολαέσκου. Η αποστολή είναι έτοιμη και με κίνητρο να παίξει αύριο».

Για το τι έμαθε από την περσινή σεζόν η Μακάμπι: «Θα δούμε αύριο και τη διάρκειας της σεζόν τι μάθαμε από πέρσι. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία από πέρσι. Θα βοηθήσει σημαντικά τους παίκτες. Είναι εύκολο, πέρσι είχαμε καλούς παιχνίδια χωρίς αποτελέσματα. Θα δούμε πόσο δυνατό είναι. Προετοιμαστήκαμε καλά, είμαστε σε καλό μομέντουμ. Είναι διαφορετικές οι διοργανώσεις ευρωπαϊκές, με δυνατούς αντιπάλους. Σεβασμός στην αντίπαλη ομάδα να δούμε πως θα εξελιχθεί».

Για το καλό ξεκίνημα της Μακάμπι στο πρωτάθλημα και σε τι ποσοστό είναι έτοιμη η ομάδα: «Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά έχουμε πολύ ακόμα να βελτιωθούμε. Παίζουμε απέναντι σε μία σταθερή ομάδα, που ξεκίνησε επίσης καλά το πρωτάθλημα. Στο προηγούμενο ματς δυσκολεύτηκε να σκοράρει αλλά δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας».

Στη συνέχεια πήρε τη «σκυτάλη» ο αρχηγός της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντορ Πέρετζ ο οποίος δήλωσε:

Για το αν τους έχει πει κάτι ο προπονητής τους από την παρουσία του στην Ελλάδα: «Πράγματι ακούσαμε πολλά για την ατμόσφαιρα. Γνωρίζουν οι περισσότεροι παίκτες μας, ότι η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Οι οπαδοί εδώ είναι πραγματικοί οπαδοί ποδοσφαίρου. Ένας ταλαντούχος αντίπαλος, αλλά αν μείνουμε στις αρχές της ομάδας θα είναι μία υπέροχη βραδιά ποδοσφαίρου».

Για το τι ρόλο παίζει η πρεμιέρα ενόψει της συνέχειας της League Phase: «Πιστεύω ότι είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Το παιχνίδι μπορεί να πάει οπουδήποτε, αλλά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Αν δείξουμε τις αρχές μας, ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ξεχνάω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες, πιστεύω θα είναι μία όμορφη αναμέτρηση».

Για τους έμπειρους παίκτες της Μακάμπι και αν θα βοηθήσει αυτό: «Αυτοί οι παίκτες πρέπει να επιδείξουν προσαρμογή. Στο Europa League παίζεις απέναντι σε ομάδες με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Αυτοί οι παίκτες έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στα διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Να αποκομίσουμε τα μέγιστα από την ευρωπαϊκή μας εμπειρία. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν ταλαντούχοι παίκτες, όπως ο Τάισον, που έκανε καριέρα στη Σαχτάρ. Οι παίκτες μου πιστεύω χάρη στην εμπειρία τους να έχουν μία καλή απόδοση».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο το περιβραχιόνιο του αρχηγού: «Νιώθω πολύ περήφανος που εκπροσωπώ την ομάδα και το Ισραήλ. Θέλουμε να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Βήμα βήμα θα προχωρήσουμε».