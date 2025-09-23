O Παναθηναϊκός είναι σα να ζει ξανά τον Μάιο, χωρίς να έχει καταλάβει πως μπαίνει Οκτώβρης

Μια σεζόν που αντιμετωπίζεται ως «χαμένη» από το ξεκίνημά της, νομοτελειακά είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τη στιγμή που ετοιμάζονται κινήσεις χωρίς διακριτούς ρόλους.

Υποθετικό σενάριο επειδή ποδόσφαιρο είναι και τα πάντα γίνονται: Αν ο Βέρμπιτς δεν είχε σκοράρει με τον τρόπο που το έκανε στο τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο κι αν ο Παντελίδης δεν είχε κάνει το 3-2 υπέρ της Κηφισιάς, θα συζητούσαμε τώρα για αλλαγές, στελέχωση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αναζήτηση προπονητή; Μια-δυο στιγμές με λίγα λόγια, έκριναν ως αποτυχημένα αυτά που κρίθηκαν ικανά να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Μάιο.

Τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα, κανείς δε λέει όχι. Όμως το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή που και πάλι εμφανίζεται θολή και μουντή για να απουσιάζει η αισιοδοξία. Βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη, έχουμε διανύσει δύο μήνες επίσημων αγώνων συν ένα μήνα προετοιμασίας. Σε αυτό το χρονικό σημείο, οι Πράσινοι κρίνουν πως είναι η στιγμή για αλλαγές. Πιστεύοντας πως έτσι θα διαφοροποιηθεί κάτι στη σεζόν και θα πετύχουν.

Όσα συμβαίνουν τώρα, είναι κινήσεις που έπρεπε να τις συζητάμε τον Μάιο. Τότε που το «διπλό» στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσε το απόλυτο άλλοθι για όλους, παρά την αποτυχημένη σεζόν. Η δεύτερη θέση αποτέλεσε το τεράστιο πρόβλημα και για τη φετινή σεζόν όπως αποδεικνύεται. Γιατί έδωσε την εντύπωση στον οργανισμό, πως όλα είναι καλά, οι πάντες είναι επιτυχημένοι, άρα δεν συντρέχουν λόγοι ενίσχυσης, αλλαγών στο οργανόγραμμα.

Αυτά που έπρεπε να έχει κάνει τότε ο Παναθηναϊκός, τα προσπαθεί τώρα. Γιατί είναι ξεκάθαρα σε πίεση, έχει χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του και τέλη Σεπτέμβρη αντιμετωπίζει τη σεζόν σα να είναι ήδη χαμένη.

Συζητήσεις για να αναλάβει ο Πιλάβιος. Τι να αναλάβει ακριβώς; Ένα ρόλο στο νομικό επιτελείο. Μα αυτό δεν κρίθηκε επιτυχημένο από την ίδια την ΠΑΕ; Άρα γιατί να θέλει ενίσχυση τώρα; Υπάρχουν επαφές και με τον Μπαλντίνι που υπήρξε σπουδαίο στέλεχος τεράστιων κλαμπ. Οι συζητήσεις αφορούν ρόλο συμβούλου της διοίκησης.

Τι ακριβώς θα συμβουλεύει, όταν την ίδια ώρα υπάρχει τεχνικός διευθυντής; Για παράδειγμα θα συμβουλεύσει κάτι για προπονητή και θα παίξει ρόλο, ή θα συμβουλεύσει για να γίνει στο τέλος αυτό που επέλεξε ο τεχνικός διευθυντής;

Ρόλοι μπλεγμένοι, προσθήκες που είναι να γίνουν χωρίς να ξέρει κανείς τι ακριβώς θα δώσουν, αλλά ας γίνουν για να φανεί πως έγιναν. Έτσι, ακόμη και ικανά στελέχη πιθανότατα θα «βουλιάζουν» στην αποτυχία. Χωρίς να είναι δική τους ευθύνη. Δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει και διάθεση να… στεναχωρήσουν κάποιον αν του πουν πως απέτυχε και πρέπει να αποχωρήσει.

Σε μια ΠΑΕ που κανείς δεν έχει την ευθιξία να πει «φταίω» στο μεταξύ. Έχουμε ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος παραιτήθηκε, παρότι η ομάδα αποτυγχάνει. Οι πάντες κρίνουν πως πετυχαίνουν, απλά τυγχάνει το αποτέλεσμα να είναι η αποτυχία. Πόσο λογικό ακούγεται όλο αυτό;

Ο οργανισμός δείχνει μια συνολική ανικανότητα διαχείρισης καταστάσεων. Αδυναμία λήψης αποφάσεων τη στιγμή που πρέπει και λήψη αδύναμων αποφάσεων όταν πλέον είναι αργά. Κι όλα αυτά ενώ αναζητείται ο προπονητής.

Εκείνος δηλαδή που πρέπει να είναι τεράστια προσωπικότητα, να ταιριάζει στις ανάγκες του Παναθηναϊκού, να μπορεί να ηγηθεί και συγχρόνως να καλμάρει το συναίσθημα του κόσμου που είναι διαρκώς στα άκρα και δικαιολογημένα.

Δεν αναφέρουμε ονόματα, γιατί το «κούμπωμα» ενός προπονητή δεν κρίνεται αποκλειστικά από το βιογραφικό. Είναι πολλά τα στοιχεία που παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα πόσο η ιδιοσυγκρασία κάποιου είναι ταιριαστή με μια ελληνική ομάδα, μεγάλη, που έχει 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.

Μην το πάμε μακριά όμως. Όταν βασίζεσαι διαρκώς σε λάθη και πάνω σε αυτά προσπαθείς να αλλάξεις κάτι κάνοντας ακριβώς τα ίδια λάθη που έχεις επαναλάβει πολλές φορές εδώ και χρόνια, νομοτελειακά θα αποτυγχάνεις.

Στο τέλος της ημέρας αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι την πραγματική ελπίδα. Ένας οργανισμός που θέλει να κάνει προσθήκες στελεχών σε ρόλους που φανερώνουν σύγχυση ουσιαστικά, άλλαξε προπονητή και αναζητά τον επόμενο ενώ έχει προσλάβει τεχνικό για άγνωστο χρονικό διάστημα και αριθμό αγώνων, πώς μπορεί να γεννήσει ελπίδα; Και όλα αυτά, τέλη Σεπτέμβρη. Με τις αμφιβολίες για τη στελέχωση του ρόστερ να παραμένουν, αλλά με έναν αστερίσκο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να κρίνει παίκτες και το συνολικό ρόστερ, όταν τα πάντα δουλεύουν λάθος.