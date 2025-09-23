Παναιτωλικός: Με Ματσάν αλλά χωρίς πέντε η αποστολή για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στην ΑΕΚ.

Στην αποστολή του Παναιτωλικού για το ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Ματσάν μετά τα χαρμόσυνα αναφορικά με την γέννηση της κορούλας του.

Αντιθέτως, εκτός έχει μείνει ο τιμωρημένος Γκαρσία, καθώς και οι τραυματίες Μαυρίας, Μλάντεν, Λουίς και Αποστολόπουλος.

Αναλυτικά, η αποστολή:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.