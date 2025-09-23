Χωρίς Τζολάκη, Ρέτσο και Ορτέγκα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ASTERA AKTOR στην Τρίπολη (24/9, 17:00) και από αυτήν απουσιάζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τους Αρκάδες στην Τρίπολη για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (24/9, 17:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας του μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης στο Ρέντη.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους ανέτοιμους Γιάρεμτσουκ, Ροντινέι και Μαρτίνς, οι οποίοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση, μετά τους τραυματισμούς που αντιμετώπισαν.

Εκτός έμειναν επίσης, οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ορτέγκα και Σιπιόνι για λόγους ξεκούρασης μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αντίθετα, στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» συμπεριλήφθηκε ο Ρούμπεν Βέζο, ο οποίος θα παραμείνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στο ρόστερ της ομάδας, τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη. Ο νεαρός Αργύρης Λιατσικούρας επανέρχεται και αυτός στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι Κυπέλλου, όπως και οι ταλαντούχοι τερματοφύλακες Μπότης και Κουράκλης.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.