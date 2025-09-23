Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε συνομιλίες με αμερικανικό fund για την πώληση της ομάδας

Οι ιδιοκτήτες της Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ισπανικού συλλόγου στο αμερικανικό επενδυτικό fund Apollo Global Management, σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ στην Ισπανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Expansion, η Apollo ενδιαφέρεται να αποκτήσει μέρος των μετοχών των τεσσάρων νυν εταίρων: Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν (νυν Διευθύνων Σύμβουλος) και Ενρίκε Σερέθο (πρόεδρος του συλλόγου), ΆAres Management και Quantum Pacific.

Ο Χιλ Μαρίν είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της Ατλέτικο μέσω της Holdco, μιας εταιρείας που ελέγχει τον σύλλογο με ποσοστό 70,39%, ενώ η Quantum Pacific, μια βρετανική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Ισραηλινό μεγιστάνα Ιντάν Οφέρ, κατέχει το 27,81%.

Εντός της Holdco, ο Χιλ Μαρίν κατέχει το 50,82% των μετοχών, αλλά η Ares Management κατέχει το 33,96% και η Cerezo το 15,22%.

Η εφημερίδα Expansion, το πρώτο μέσο ενημέρωσης που ανέφερε συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή πώληση του συλλόγου, ανέφερε ότι η Apollo αποτίμησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά του, ο σύλλογος της Μαδρίτης έχει ήδη δηλώσει ότι μελετά την πιθανότητα αύξησης κεφαλαίου για να επενδύσει στην ομάδα και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του νέου προπονητικού κέντρου του, που βρίσκεται δίπλα στο στάδιο «Metropolitano».

Η επενδυτική εταιρεία Apollo, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή μέσω ενός αθλητικού ταμείου αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.