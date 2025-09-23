Ρεπόρτερ Μακάμπι Τελ Αβίβ στο SDNA: «Με πίστη στην Τούμπα, ξέρουμε τι μας περιμένει»

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γιανίβ Τούτσμαν (Walla.co.il) μιλά στο SDNA για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ πριν τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, το αγωνιστικό προφίλ των Ισραηλινών και το σενάριο αποκλεισμού όλων των ομάδων της χώρας του από την UEFA.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει ξανά σε ευρωπαϊκή τροχιά, υποδεχόμενος τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα την Τετάρτη (24/9), στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Το SDNA μίλησε με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Γιανίβ Τούτσμαν (Walla.co.il), ο οποίος μετέφερε το αγωνιστικό ρεπορτάζ της αντιπάλου του «Δικεφάλου του Βορρά» και τις σκέψεις που επικρατούν στο Ισραήλ ενόψει της αναμέτρησης.

«Η Μακάμπι ξεκίνησε ιδανικά στο πρωτάθλημα, με 4 νίκες σε ισάριθμα ματς. Στον τελευταίο αγώνα με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ όμως, δεν ήταν καλή και χρειάστηκε γκολ στο 95’ για να πάρει τη νίκη με 2-1», σημείωσε ο Τούτσμαν και πρόσθεσε:

«Το καλοκαίρι άλλαξε σχεδόν το 50% του ρόστερ της, παρότι πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έφυγαν σημαντικοί παίκτες όπως ο Εράν Ζάχαβι, όμως ήρθαν αρκετές ποιοτικές μεταγραφές, όπως οι Κρίστιαν Μπέλιτς, Μοχάμεντ Αλί Καμαρά και Κέρβιν Αντράντε.

Ο Σέρβος τεχνικός Ζάρκο Λάζετιτς (φωτ.) συνεχίζει στον πάγκο και έχει δέσει την ομάδα.

Η Μακάμπι ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με πίστη ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, ακόμη και τη νίκη. Ξέρουν φυσικά για την “καυτή” ατμόσφαιρα της Τούμπας, αλλά πιστεύουν στις δυνατότητές τους».

Τα «κλειδιά» της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ, οι παίκτες που ξεχωρίζουν είναι:

Ντορ Πέρετζ , μετατράπηκε από αμυντικός σε επιθετικός μέσος.

Ρόι Ρεβίβο , ταλαντούχος αριστερός μπακ που τον διεκδίκησε η Κοπεγχάγη με πρόταση 3 εκατ. ευρώ.

Οσέρ Νταβίντα , επικίνδυνος δεξιός εξτρέμ.

Μαζί με τους Μπέλιτς και Καμαρά, αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ομάδας.

Το σενάριο του ευρωπαϊκού αποκλεισμού

Ο Τούτσμαν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων από την UEFA:

«Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα συμβεί κάτι, οπότε όλοι συνεχίζουν να παίζουν, συνεχίζουν να κάνουν τα συνηθισμένα, και ελπίζουν ότι όλα θα πάνε καλά και πως η πολιτική δεν θα εμπλακεί στον αθλητισμό. Ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να πληγώνονται από πράγματα που είναι κομμάτι της πολιτικής και της ζωής.

Ναι, είμαστε σε πόλεμο εδώ, ναι, είμαστε δύο χρόνια σε αυτό, από τις 7 Οκτωβρίου. Αν η Χαμάς πήγαινε και έδινε ζωή στον κόσμο εκεί και έλεγε “οκ, τελειώνουμε με αυτό”, όλα θα ήταν διαφορετικά, αλλά αυτοί ακόμα θέλουν να πολεμήσουν εναντίον μας, οπότε θα πολεμήσουμε κι εμείς. Αυτό είναι, τίποτα άλλο».

Βόλτα στην Τούμπα, χωρίς προπόνηση

Κλείνοντας την επικοινωνία μας, ο Τούτσμαν αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της Μακάμπι Τελ Αβίβ την παραμονή του αγώνα.

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αφού προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη θα πάει απευθείας στην Τούμπα για μια σύντομη βόλτα - ξενάγηση, χωρίς προπόνηση, απλώς για να περάσουν από τα αποδυτήρια στο γήπεδο και μετά να συνεχίσουν».