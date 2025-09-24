Ligue 1: Μετά από 34 χρόνια έχει νικητή Χρυσής Μπάλας

Ούτε πέντε, ούτε δέκα, αλλά 34 ολόκληρα χρόνια είχε να δει νικητή Χρυσής Μπάλας η Ligue 1.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο βραβείο και να δώσει μια νέα προσθήκη στην λίστα των ομάδων που έχουν παίκτες που το κατέκτησαν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε στην λίστα και μπορεί να νιώθει περιφανή για τον παίκτη της , όπως περήφανοι μπορεί να νιώθουν και οι ιθύνοντες του γαλλικού πρωταθλήματος.

Αυτό καθώς η Χρυσή Μπάλα πήγε στο πρωτάθλημα τους μετά από 34 χρόνια. Τόσα χρειάστηκε να περάσουν από την τελευταία φορά που το βραβείο βρέθηκε σε παίκτη γαλλικής ομάδας.

Αυτός ήταν ο Ζαν - Πιέρ Παππέν το 1991, ο οποίος αγωνίζονταν στην Μαρσέιγ.