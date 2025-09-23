Επίσημα χωρίς Νικολαέσκου η Μακάμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ - Η αποστολή των Ισραηλινών για Τούμπα (vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ταξιδεύει για τη Θεσσαλονίκη, όπου αύριο (24/9 19:45) θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ, με τον Ίον Νικολαέσκου να μένει εκτός αποστολής.

Oι πρωταθλητές Ισραήλ βρίσκονται καθ΄οδόν για την Ελλάδα, όπου αύριο (24/9) κάνουν «πρεμιέρα» μαζί με τον Δικέφαλο για τη φετινή League Phase του Europa League.

Εκτός αποστολής βρέθηκε ο Ίον Νικολαέσκου, με τον Μολδαβό φορ να μην καταφέρνει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αστράγαλο και να παραμένει στα «πιτς».

Όπως διαβάστε μέσα από το SDNA, ο Σέρβος προπονητής Λάζετιτς σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τον αρχηγό Πέρετζ στη θέση του φορ, με τον Ισραηλινό Ελάντ Μαντμόν να διεκδικεί με τη σειρά του φανέλα βασικού.

Αναλυτικά η αποστολή της Μακάμπι:

Τερματοφύλακες: Γκεράφι, Μελίκα, Μισπάτι

Αμυντικοί: Ρεβίβο, Χεϊτόρ, Καμαρά, Ασαντέ, Σλόμο, Γκρόππερ, Μπεν Χαρούς, Μπεν Χάμο

Μέσοι: Αντράντε, Μπέλιτς, Λέντερμαν, Σισοκό, Νόι, Σαχάρ, Πέρετζ

Επιθετικοί: Γιεχεκζέλ, Μαλέντε, Μαντμόν, Βαρέλα, Αμπού Φαρχί, Νταβίντα