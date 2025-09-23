Εθνική Ελλάδας: Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου τα εισιτήρια για Σκωτία

Τελειώνει η προθεσμία για να αποκτήσουν εισιτήρια του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής στη Γλασκώβη για τα προκριματικά του Μουντιάλ, οι Έλληνες φίλαθλοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια του αγώνα Σκωτία-Ελλάδα στις 9 Οκτωβρίου στην Γλασκώβη, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2025-26, θα διατίθενται στους φιλάθλους μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους στο Hampden Park μέσω του pame-ethniki.gr και της Ticketmaster.

Σημαντικές Πληροφορίες



Τιμές εισιτηρίων:

1st category | South Lower | Section I6 | 55€

2nd category | West Stand | Section A2-A5 | 50€



Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.



Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση εισιτηρίου:

-Ονοματεπώνυμο κατόχου (αγγλικοί χαρακτήρες)

-Αρ.Διαβατηρίου

-Email



Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος λαμβάνει επιβεβαιωτικό email αγοράς, το οποίο δεν θα αποτελεί το εισιτήριο εισόδου. Για την είσοδό τους στο γήπεδο, οι φίλαθλοι οφείλουν να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:



Τα εισιτήρια θα εισαχθούν στην εφαρμογή Hampden Park Tickets περίπου 1 εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου θα λάβει ένα email με οδηγίες για το πώς να εγγραφεί και να συνδεθεί στην εφαρμογή για να κατεβάσει το εισιτήριό του.



Το πρωί του αγώνα, ο κωδικός QR, τον οποίο θα σαρώσετε στα τουρνικέ, θα εμφανιστεί στο τηλέφωνό σας. Δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα του αγώνα για να εμφανιστεί ο κωδικός QR στο εισιτήριο.



Απαγορευμένα είδη και κώδικας συμπεριφοράς:



https://www.scottishfa.co.uk/scotland/supporters-tickets/matchday-information/code-of-conduct/



https://www.scottishfa.co.uk/scotland/supporters-tickets/matchday-information/stadium-rules-regulations/



