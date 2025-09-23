Λαπόρτα ενόψει Ολυμπιακού: «Πιθανό να αγωνιστεί στο Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα στο Champions League»

Παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί φέτος στο Καμπ Νου για τα ματς του Champions League η Μπαρτσελόνα, μεταξύ αυτών και κόντρα στον Ολυμπιακό.

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα:

«Όλα δείχνουν πως αν δεν πάρουμε την άδεια για το Καμπ Νου, θα παίξουμε απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Μοντζουίκ. Εκεί είναι το πλάνο να παίξουμε και απέναντι στην Παρί για το Champions League την 1η Οκτωβρίου. Για να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ θέλουμε την άδεια ότι το γήπεδο είναι απόλυτα ασφαλές. Ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος, τον έχουν εγκρίνει τόσο η LaLiga όσο και η UEFA».

Για το αν η Μπαρτσελόνα μπορεί να δώσει τα παιχνίδια μετά την Παρί (και αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό) για την League Phase του Champions League στο Καμπ Νου είπε: «Υπάρχει ένας κανονισμός που δεν επιτρέπει να γίνει αλλαγή έδρας, αλλά αν έχουμε άδεια να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ με 45.000 φιλάθλους, θα το συζητήσουμε με την UEFA, μήπως και μπορεί να υπάρχει μια ευελιξία στο θέμα αυτό. Έχουμε πολύ καλή σχέση, μίλησα στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας με τον πρόεδρο Τσέφεριν και οι σχέσεις αυτές είναι σημαντικές για το μέλλον».