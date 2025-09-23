Την Κυριακή το Αναγέννηση-Νίκη - Σάββατο το Πανιώνιος-Παναργειακός

Το πρόγραμμα αγώνων της 3ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League 2.

Σε τρεις ημέρες απλώνεται το πρόγραμμα της 3ης στροφής της Super League 2. Το ντέρμπι του Α' Ομίλου ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ στον Β' Όμιλο το Πανιώνιος-Παναργειακός θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Α' Όμιλος

Σάββατο 27/9

15:00 Μακεδονικός-Αστέρας Aktor Β

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ Β

Κυριακή 28/9

14:00 Καμπανιακός-Ηρακλής

14:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου

Δευτέρα 29/9

17:00 Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα

Β' Όμιλος

Σάββατο 27/9

14:00 Πανιώνιος-Παναργειακός

Κυριακή 28/9

15:00 Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου

16:00 Ολυμπιακός Β-Χανιά

17:00 Καλαμάτα-Ηλιούπολη

17:00 Αιγάλεω-Μαρκό