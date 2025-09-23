«Βολές» του Μάρτιν Ο'Νιλ για Μαρινάκη: «Είχαν βρει νέο προπονητή πριν καν φύγω από το γήπεδο»

Ο 73χρονος προπονητής, Μάρτιν Ο’Νιλ, παραχώρησε συνέντευξη στον «Guardian» και αναφέρθηκε στη σχέση του με τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και σε αυτή των συνεργατών του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην αγγλική ομάδα.

Ο Βορειοϊρλανδός, Μάρτιν Ο’Νιλ, παραχώρησε συνέντευξη στον «Guardian» και αναφέρθηκε στην... όχι και τόσο καλή σχέση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και με τους συνεργάτες του, Κυριάκο Δουρέκα και Ιωάννη Βρέντζο. Ο Ο’Νιλ απολύθηκε από την Νότιγχαμ πριν από περίπου έξι χρόνια και άφησε σαφέστατες αιχμές για τη συμπεριφορά τους στα αποδυτήρια και στο ρόλο που διαδραμάτιζαν στο κλαμπ.

«Τις τελευταίες εβδομάδες οι αναμνήσεις του Μάρτιν Ο’Νιλ μετά από εκείνο το απόγευμα Παρασκευής τον Ιούνιο του 2019 ξαναζωντάνεψαν. Αυτόν τον μήνα, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απολύθηκε από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ευάγγελο Μαρινάκη, σε ένα σκηνικό που θύμιζε έντονα τη μοίρα του Ο’Νιλ έξι χρόνια νωρίτερα», αναφέρεται στον πρόλογο της συνέντευξης στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

«Κερδίσαμε τα τρία τελευταία παιχνίδια που ήμουν στον πάγκο, Είχα αναλάβει τον Ιανουάριο, μετά από συνάντηση με τον Μαρινάκη στο Λονδίνο. Συμφωνήσαμε ότι θα δουλεύαμε σε ορίζοντα 17 μηνών και εκείνος μου είχε πει: “Μην ανησυχείς τώρα για την (απίθανη) άνοδο. Την επόμενη σεζόν θα κάνουμε πραγματικά την προσπάθεια”. Αυτό μου φάνηκε απολύτως λογικό, και δεν ήθελα κάτι περισσότερο».

«Δεν ένιωθα ότι θα «κινδύνευε η θέση μου. Είχα περάσει μερικές μέρες με τον Μαρινάκη στην Αθήνα, λίγες εβδομάδες πριν και φαινόταν σε καλή διάθεση. Ίσως στην εβδομάδα που έκανα προετοιμασία να “ανίχνευσα” μια μικρή αλλαγή στη στάση του διευθυντή ποδοσφαίρου (σ.σ. Κυριάκο Δουρέκα) και στον διευθύνοντα σύμβουλο (σ.σ. Ιωάννη Βρέντζο). Αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι, μετά την πρώτη μου εβδομάδα προετοιμασίας, θα ανακοινωνόταν νέος προπονητής, ο Σαμπρί Λαμουσί, μόλις 24 λεπτά αφού με είχαν απολύσει!»

«Δεν έχουμε καν φύγει από το κτίριο. Έχουν περάσει 24 λεπτά από τη στιγμή που έφυγα από τη σουίτα των διοικούντων. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά τα 24 λεπτά μπορεί να είναι ρεκόρ, από την απόλυση ενός προπονητή στον διορισμό άλλου».

Ο Ο’Νιλ παραδέχεται: «Για να είμαστε δίκαιοι, χωρίς τα χρήματα του Μαρινάκη η Φόρεστ πιθανότατα θα ήταν ακόμα στην Championship. Έχουν μια πολύ καλή ομάδα, και εκείνος μπόρεσε να φέρει καλούς παίκτες».

