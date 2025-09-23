Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νοκ άουτ για δύο μήνες στην Άρσεναλ ο Μαντουέκε

Πλήγμα για την Άρσεναλ αποτελεί ο τραυματισμός του φορμαρισμένου Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος θα παραμείνει στα «πιτς» για δύο μήνες και θα χάσει το ματς του Champions League με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο.

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής εξτρέμ τραυματίστηκε στο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Σύμφωνα με τον τεχνικό της ομάδας του Λονδίνου, Μίκελ Αρτέτα, θα μείνει εκτός γηπέδων περίπου για δύο μήνες: «Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά ο τραυματισμός του στο δεξί γόνατο θα τον κρατήσει εκτός δυστυχώς για κάποιες εβδομάδες».

Έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος στο ματς της League Phase του Champions League την 1η του Οκτώβρη απέναντι στον Ολυμπιακό στο Λονδίνο.

Ο Μαντουέκε εντάχθηκε στο ρόστερ των «κανονιέρηδων» το καλοκαίρι από την Τσέλσι αντί 54 εκατ. ευρώ.