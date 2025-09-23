ΠΑΟΚ - Μακάμπι: Τα ερωτηματικά της ενδεκάδας για την Τούμπα και ο... Νικολαέσκου!

Χωρίς τον Ίον Νικολαέσκου θα ταξιδέψει η Μακάμπι Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, καθώς ο Μολδαβός δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις λόγω τραυματισμού - Τα ερωτηματικά της ενδεκάδας

Ο Μολδαβός φορ παραμένει στα «πιτς» με τα Μέσα του Ισραήλ να αναφέρουν πως δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο τραυματισμός του στον αστράγαλο παραμένει μετά τον αγώνα με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Μάλιστα, ο τραυματισμός «επιδεινώθηκε» καθώς ο αστράγαλος αιματώθηκε, με τον Νικολαέσκου να μην έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και να γυμνάζεται ατομικά στο γυμναστήριο.

Με την εν δυνάμει απουσία του 27χρονου επιθετικού, ο προπονητής της ομάδας Ζάρκο Λάζετιτς έχει να διαχειριστεί ένα... δίλημμα για τη θέση του βασικού επιθετικού.

Ο Ισραηλινός 24χρονος επιθετικός Ελάντ Μαντμόν διεκδικεί φανέλα βασικού, ενώ πιθανότητες να ξεκινήσει στην «αιχμή» της επίθεσης έχει και ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ισραήλ, Ντορ Πέρετζ, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στη συγκεκριμένη θέση.

Εκτός από τη θέση του επιθετικού, ερωτηματικό παραμένει η θέση των στόπερ με τους Χεϊτόρ και Σλόμο να «ερίζουν» για τη βασική ενδεκάδα, ενώ συνεχίζεται η μάχη για τις θέσεις στη μεσαία γραμμή.