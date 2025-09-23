Ελλάς Σύρου: Στις 16:30 το ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω - Η διάθεση των εισιτηρίων

Το πρώτο παιχνίδι στη φυσική της έδρα στην Ερμούπολη θα δώσει την Τετάρτη (24/9, 16:30) η Ελλάς Σύρου, καθώς υποδέχεται το Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και από σήμερα ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι ξεκινά σήμερα το απόγευμα στη μπουτίκ (οδός Πρωτοπαπαδάκη – πρώην κατάστημα Καρατάσου), Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο το Αιγάλεω, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στο Στάδιο Ερμούπολης.

🔹 Σήμερα, Τρίτη 23/9, η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

🔹 Από αύριο, Τετάρτη 24/9, τα εισιτήρια θα διατίθενται για όλους τους φιλάθλους .

Τιμές εισιτηρίων για το αυριανό αγώνα 15 και 20 ευρώ

📌 Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:30 (νέα ώρα διεξαγωγής).

Καλούμε τον φίλαθλο κόσμο της Σύρου να δώσει δυναμικό «παρών» και να στηρίξει την ομάδα μας σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση.

