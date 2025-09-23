O Αλεσάντρο Σόλι για Φράνκο Μπαλντίνι στο SDNA: «Τεράστια γνώση και παγκόσμιες διασυνδέσεις»

Ο Ιταλός scout εξηγεί πώς η εμπειρία και η ποδοσφαιρική ατζέντα του Φράνκο Μπαλντίνι τον καθιστούν σημαντική προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει μπει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Ο 64χρονος Ιταλός βρίσκεται σε συζητήσεις με το Τριφύλλι για πιθανή συνεργασία, ενώ το SDNA στράφηκε προς την Ιταλία για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το άλλοτε στέλεχος των Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Τότεναμ και της Εθνικής Αγγλίας.

Ο Ιταλός scout, Αλεσάντρο Σόλι, άριστος γνώστης της ελληνικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, δεν είχε παρά καλά λόγια για τον signore - Μπαλντίνι:

«Μιλάμε για έναν από τους πιο σπουδαίους Ιταλούς αθλητικούς διευθυντές. Διαθέτει τεράστια γνώση της μεταγραφικής αγοράς και ισχυρές διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο.

Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, που ξέρει πώς να επιβάλλεται στο προσωπικό της ομάδας. Παρά την ήρεμη εμφάνισή του, ελέγχει τα πάντα. Στις ομάδες όπου εργάστηκε, συμμετείχε ενεργά σε κάθε πτυχή της λειτουργίας τους.

Ήταν πάντα κοντά στον προπονητή και παρακολουθούσε κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού. Στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Φάμπιο Καπέλο στη Ρόμα, κατακτώντας το Σκουντέτο το 2001.

Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί τα τελευταία χρόνια δεν συνεργάστηκε με κάποια ομάδα. Ίσως να μην βρήκε κάποιο ενδιαφέρον project».