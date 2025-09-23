ΟΦΗ: Χωρίς τρεις στο «Ελ Πάσο» - Θλάση ο Θεοδοσουλάκης

Την αποστολή για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με την Athens Kallithea ανακοίνωσε ο ΟΦΗ.

Για την Αθήνα αναχώρησε ο ΟΦΗ, όπου την Τετάρτη (24/9, 15:00) θα αντιμετωπίσει στο «Ελ Πάσο» την Athens Kallithea, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Μίλαν Ράσταβατς δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Χριστογεώργο, Νους, καθώς και τον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος υπέστη θλάση και θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα. Εκτός πλάνων έμειναν και οι Ζανελάτο, Καινουργιάκης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.

Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ συμμετέχουν οι: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονζάλες, Λιούις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κριζμάρεβιτς, Κοντεκάς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ρακόνιακ και Σαλσέδο.

