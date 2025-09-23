Αμορίμ αποθεώνει Μουρίνιο: «Είναι ο καλύτερος κι αυτό δεν θα αλλάξει, άνοιξε την πόρτα σε όλους μας»

Υπόκλιση από τον Πορτογάλο τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον συμπατριώτη του, που επέστρεψε στην ιβηρική για χάρη της Μπενφίκα.

Είκοσι ένα χρόνια μετά την αποχώρηση του από την Πόρτο, προκειμένου να αναλάβει την Τσέλσι, ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του και στην ομάδα που ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα, την Μπενφίκα, πριν από 25 χρόνια (2000). Μετά την περιπλάνησή του σε τέσσερις χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία) και επτά διαφορετικές ομάδες, ο Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λισαβόνας.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, μίλησε στην αθλητική εφημερίδα «A Bola» για την επιστροφή του Μουρίνιο και υποκλίθηκε στην καριέρα του: «Ο Ζοσέ είναι ο καλύτερος προπονητής στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο κι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ανοιξε τις πόρτες της Ευρώπης για όλους τους Πορτογάλους τεχνικούς και ειλικρινά πιστεύω πως αν δεν ήταν αυτός εγώ δεν θα ήμουν τώρα στον πάγκο της Γιουνάιτεντ».