Μπάμπα: «Έχουμε υψηλές βλέψεις στην Ευρώπη» - Τι είπε για το πρόβλημα στο γκολ

Για το πρόβλημα στο γκολ μίλησε ανοιχτά ο Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος δεν «έκρυψε» τις μεγάλες βλέψεις του ΠΑΟΚ στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Το... pre game του Δικεφάλου απέναντι στους πρωταθλητές Ισραήλ ξεκίνησε με τον Ράχμαν Μπάμπα να βάζει ψηλά τους στόχους του ΠΑΟΚ στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και να απαντά στο ζήτημα του γκολ που απασχολεί την ομάδα.



Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου ο Μπάμπα Ράχμαν:

Για το αν ο ΠΑΟΚ είναι πιο έμπειρος και με μεγαλύτερο κίνητρο πλέον στην Ευρώπη: «Αυτή την χρονιά έχουμε μεγάλες ελπίδες και μεγάλους στόχους για αυτή την διοργάνωση. Αύριο είναι η αρχή με την Μακάμπι και είμαστε με μεγάλο κίνητρο για να ξεκινήσουμε καλά και να συνεχίσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Στην δεύτερη μας συμμετοχή στην League Phase θέλουμε να τα πάμε καλύτερα».

Για μια δύσκολη εβδομάδα με δυο αρνητικά αποτελέσματα και το αν η ομάδα έχει επηρεαστεί ή έχει μείνει μακριά από αυτά: «Δεν είμαστε φυσικά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε τα δυο τελευταία ματς. Μετά από κάθε ματς κάνουμε ανάλυση και να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Με την Μακάμπι είναι ένα άλλο ματς, μια άλλη ευκαιρία για να κερδίσουμε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να πάρουμε την νίκη και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας».

Για το αν είναι ψυχολογικό το θέμα του γκολ στον ΠΑΟΚ και τι πιστεύει ο ίδιος για αυτό το ζήτημα: «Για μένα πιστεύω ότι το να δημιουργείς φάσεις είναι κάτι καλό, το να σκοράρεις είναι κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι σε κάθε ματς αν σκοράρεις νωρίς ή να βάλεις πρώτος γκολ σου δινει ψυχολογία. Δεν έχει να κάνει με θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα τύχης. Στα τελευταία ματς δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε βάσει ευκαιριών και πρέπει να βελτιωθούμε στην αποτελεσματικότητα. Το έχουμε εντοπίσει και δουλεύουμε πάνω σε αυτό για το διορθώσουμε».

