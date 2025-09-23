MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Μπάμπα ενόψει του ΠΑΟΚ-Μακάμπι

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η συνέντευξη Τύπου των Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράχμαν Μπάμπα στο γήπεδο της Τούμπας ενόψει του ΠΑΟΚ - Μακάμπι - Δείτε ζωντανά.
Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Μπάμπα ενόψει του ΠΑΟΚ-Μακάμπι