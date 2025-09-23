Ντεμπελέ: Από τον εθισμό στα videogames και τις πίτσες στην κορυφή του κόσμου!  

Το SDNA γράφει για τον νέο κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ. Πως από το χάος των videogames, του junk food και των αμέτρητων τραυματισμών, ο Γάλλος άσος κατάφερε να μεταμορφωθεί σε ηγέτη, γράφοντας μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με... αστικό μύθο παρά με αθλητική καριέρα.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει γίνει πολλές φορές πρωταγωνιστής σε ιστορίες καθημερινής τρέλα που έχουν λάβει διαστάσεις αστικών μύθων γύρω από την προσωπικότητά του.



Στις 25 Αυγούστου 2017 η Μπαρτσελόνα κατέβαλε 148 εκατ. ευρώ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, όμως ο 20χρονος τότε Γάλλος φορ δεν είχε πάρει ούτε ο ίδιος τον εαυτό του στα σοβαρά! Είναι χαρακτηριστικό πως στην εξαετία όπου παρέμεινε στη Βαρκελώνη ταλαιπωρήθηκε από τουλάχιστον 14 μυϊκούς τραυματισμούς, ενώ έμεινε εκτός εκτός αγωνιστικής δράσης για 784 ημέρες!



Εθισμένος στα video games και το junk food, ο Ντεμπελέ διέγραψε καθοδική πορεί τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε κάτι άλλαξε. Η απόφαση του να δείξει το πραγματικό ταλέντο του σε συνδυασμό με το γεγονός πως έγινε πατέρας συνετέλεσαν στο να φτάσει στο σημείο στην περυσινή σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν να καταγράψει σε 53 συμμετοχές, 35 γκολ και 16 ασίστ!

Αξίζει να σημειωθεί, πως όταν ο 28χρονος επιθετικός μεταπήδησε στη Μπαρτσελόνα, πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί απουσίαζε από τις προπονήσεις. Οι άνθρωποι της ομάδας όταν έσπευσαν στο σπίτι του, αντίκρισαν ένα πραγματικό χάος, καθώς υπήρχαν δεκάδες χαρτόκουτα από fast food, πίτσες και κουτάκια με ενεργειακά ποτά παντού, αφού ο Ντεμπελέ περνούσε μέρες κλεισμένος παίζοντας videogames.



Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Ντεμπελέ είχε τη συνήθεια να κλείνει το κινητό του για μέρες, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται από όλους. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί του σε επαφή μέχρι που εκείνος εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.



Το ίδιο χάος επικρατούσε και στην ακριβή ώρα προσέλευσης στις προπονήσεις, αφού είχε καθυστερήσει αρκετές φορές δίχως να συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμπαίκτες του υποστήριζαν ότι δεν έφταιγε το... ξύπνημα, αλλά ότι χάνεται στον δρόμο ή απλά ξεχνάει την ώρα.

Ο εθισμός του με τα videogames είναι γνωστός σε όλους. Πολλοί συνδέουν τις καθυστερήσεις και τις απουσίες του με τα ξενύχτια μπροστά στην κονσόλα.



Για να τον βάλει σε μια σειρά, η Μπαρτσελόνα προσέλαβε προσωπικό σεφ και φυσιοθεραπευτή προκειμένου να ελέγχουν τη διατροφή και την καθημερινότητά του. Ακόμη και έτσι, οι τραυματισμοί του έγιναν αντικείμενο χιούμορ, αφού πολλές φορές ήταν τόσο συχνοί και τόσο παράξενοι που έδιναν την εντύπωση πως ο Ντεμπελέ μπορεί να πάθει ζημιά ακόμη και δένοντας τα κορδόνια του.



Κάπως έτσι χτίστηκε ο μύθος του εκρηκτικού αλλά και απρόβλεπτου κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο, ο οποίος συνδύαζε το ταλέντο του με μπόλικη τρέλα!