Ισπανός διαιτητής στο Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός

Οι Πράσιοι ξεκινούν την προσπάθειά τους στο φετινό Europa League από την Ελβετία, αντιμετωπίζοντας την Πέμπτη (25/9, 22:00) την Γιούνγκ Μπόις.
Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Ρικάρντο Ντε Μπούργος, από την πρώτη κατηγορία της UEFA. Την περασμένη σεζόν διηύθυνε τον τελικό του ισπανικού τελικού του Κυπέλλου, που βρήκε νικήτρια την Μπαρτσελόνα κόντρα στη Ρεάλ.
Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Ίκερ Ντε Φρανσίσκο, Αλφρέδο Ροντρίγκες Μορένο, 4ος ο Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.
BSC Young Boys (SUI) - Panathīnaïkos AO (GRE)
Referee: Ricardo De Burgos ESP
Assistant Referee 1: Iker De Francisco ESP
Assistant Referee 2: Alfredo Rodríguez Moreno ESP
Fourth Official: Alejandro Muñiz Ruiz ESP
Video Assistant Referee:
Assistant Video Assistant Referee: Javier Iglesias Villanueva ESP
UEFA Referee Observer: Gediminas Mažeika LTU
UEFA Delegate: Ronald Zimmermann GER