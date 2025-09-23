Ισπανός διαιτητής στο Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός

O διαιτητής του περσινού τελικού του Copa del Rey μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, ο Ρικάρντο ντε Μπούργος, θα διευθύνει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις.

Οι Πράσιοι ξεκινούν την προσπάθειά τους στο φετινό Europa League από την Ελβετία, αντιμετωπίζοντας την Πέμπτη (25/9, 22:00) την Γιούνγκ Μπόις.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Ρικάρντο Ντε Μπούργος, από την πρώτη κατηγορία της UEFA. Την περασμένη σεζόν διηύθυνε τον τελικό του ισπανικού τελικού του Κυπέλλου, που βρήκε νικήτρια την Μπαρτσελόνα κόντρα στη Ρεάλ.

Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Ίκερ Ντε Φρανσίσκο, Αλφρέδο Ροντρίγκες Μορένο, 4ος ο Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.

BSC Young Boys (SUI) - Panathīnaïkos AO (GRE)

Referee: Ricardo De Burgos ESP

Assistant Referee 1: Iker De Francisco ESP

Assistant Referee 2: Alfredo Rodríguez Moreno ESP

Fourth Official: Alejandro Muñiz Ruiz ESP

Video Assistant Referee:

Assistant Video Assistant Referee: Javier Iglesias Villanueva ESP

UEFA Referee Observer: Gediminas Mažeika LTU

UEFA Delegate: Ronald Zimmermann GER

