Θα παλέψει για νέο συμβόλαιο στη Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν

Ο Αντρέας Κρίστενσεν δεν θέλει ν' αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και θα παλέψει για πείσει τον Χάνσι Φλικ και τη διοίκηση να τού προσφέρουν νέο συμβόλαιο, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Ο 28χρονος Δανός διεθνής στόπερ εντάχθηκε στους «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερος από την Τσέλσι το καλοκαίρι το 2023, με στόχο να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας, αλλά δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει θέση βασικού και το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του.

Ο Φλικ πιστεύει στις δυνατότητες του και τού δίνει ευκαιρίες για να κερδίσει την παραμονή του στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας και τα επόμενα χρόνια. Ετσι ο Κρίστενσεν έχει περιθώριο να πείσει έως τον Ιανουάριο, αλλιώς θα παραχωρηθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, για να μη φύγει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.