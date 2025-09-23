Υπόθεση Μεξές: Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στην ιστορική διαμάχη Ρόμα – Όσερ!

Πριν από περίπου μια 20ετία έλαβε χώρα μια από τις πλέον πολύκροτες δικαστικές διαμάχες στην οποία είχε συμμετοχή ο υποψήφιος διευθυντής ποδοσφαίρου για τον Παναθηναϊκό, Φράνκο Μπαλντίνι προκαλώντας σεισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Η μεταγραφή του Φιλίπ Μεξές από την Οσέρ στη Ρόμα δεν ήταν απλώς μία ακόμη αλλαγή φανέλας, αλλά το εφαλτήριο για μία από τις πιο περίπλοκες δικαστικές διαμάχες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο τότε τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο τόσο στην προσέγγιση του ποδοσφαιριστή όσο και στη διαχείριση της υπόθεσης.



Ο Μπαλντίνι, ο οποίος εκείνη την εποχή εργάζονταν ως σύμβουλος στη Ρόμα, ήταν εκείνος που κατέθεσε στις 16 Ιουνίου 2004 στην ιταλική Λίγκα το συμβόλαιο του Μεξές, αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια, χωρίς όμως να έχει δώσει την συγκατάθεση της, η Οσέρ στην οποία ανήκε ο Γάλλος σέντερ μπακ.



Η συγκεκριμένη κίνηση έθεσε τη Ρόμα αμέσως στο στόχαστρο της γαλλικής ομάδας, η οποία υποστήριξε ότι η ιταλική πλευρά όχι μόνο παρέβλεψε το συμβόλαιο του παίκτη, αλλά και τον «υποκίνησε» να το λύσει πρόωρα.



Στην Οσέρ υποστήριξαν πως ο Μεξές είχε συμβόλαιο μέχρι το 2006. Στην ανανέωση του Δεκεμβρίου 2002, ο μάνατζέρ του ποδοσφαιριστή εισήγαγε ρήτρα η οποία εναρμονίζονταν στους νέους κανονισμούς της FIFA, όμως είχε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003.



Η FIFA έκρινε ότι η στάση της Ρόμα, εκπροσωπούμενη από τον Μπαλντίνι, συνιστούσε «δόλια υποκίνηση». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις 30 Ιουνίου 2005 να επιβληθεί στους «Τζαλορόσι» ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για δύο περιόδους, δηλαδή για το καλοκαίρι του 2005 και τον χειμώνα 2006.

Ο Μπαλντίνι, ωστόσο, δεν έμεινε αδρανής. Συντόνισε την αμυντική γραμμή της Ρόμα, κατέθεσε σειρά εγγράφων και αξιοποίησε τις διαδικασίες στο CAS για να ανατρέψει την ποινή. Τον Αύγουστο του 2005, χάρη στα νέα στοιχεία που προσκόμισε η πλευρά της Ρόμα, το CAS επέτρεψε στην ιταλική ομάδα να δραστηριοποιηθεί στο μεταγραφικό παζάρι.

Η τελική ακρόαση έγινε τον Οκτώβριο του 2005. Στις 5 Δεκεμβρίου το CAS εξέδωσε την οριστική απόφαση: η Ρόμα όφειλε να καταβάλει στην Οσέρ 7 εκατ. ευρώ, ενώ η απαγόρευση μεταγραφών περιορίστηκε σε μία μόνο μεταγραφική περίοδο.

Έτσι, κατάφερε να διατηρήσει τον παίκτη στο ρόστερ της, πλήρωσε μικρότερο ποσό από αυτό που αρχικά απαιτούσε η Οσέρ, αλλά αναγκάστηκε να υποστεί την απώλεια μιας μεταγραφικής περιόδου.