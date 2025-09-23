Έξαλλος ο πατέρας του Γιαμάλ: «Ο γιος μου είναι ο καλύτερος στον κόσμο, άξιζε τη Χρυσή Μπάλα!»

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ, και όχι ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας.

Ο Μουνίρ Νασρουί, φεύγοντας από την τελετή, περιορίστηκε σε μια σύντομη δήλωση προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας: «Του χρόνου θα είναι δική μας!».

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στην ισπανική εκπομπή El Chiringuito, όπου ξέσπασε ανοιχτά για το αποτέλεσμα.

«Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία», ανέφερε.