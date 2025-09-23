Τα απόνερα του ντέρμπι «αιωνίων» συνεχίζουν να απασχολούν τον Τύπο που εστιάζει στην εικόνα του Παναθηναϊκού, ενώ γίνονται αναφορές και στη νέα νοοτροπία της ΑΕΚ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ – LIVE SPORT

Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά σε χειρότερο σημείο είναι οι δυνάμεις του. Οι Πράσινοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με τον Ολυμπιακό. “Αιώνιο” ντέρμπι, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα, αλλά το κακό για το Τριφύλλι είναι ότι κλατάρει από το 75’ και μετά. Δεν το είδαμε μόνο με τον Ολυμπιακό, όπου φαινόταν ολοκάθαρα ότι ερχόταν το γκολ της ισοφάρισης. Το είδαμε και κόντρα στον Λεβαδειακό και κόντρα στην Κηφισιά… Για να καλύψει το έδαφος ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει χαρακτήρα. Για να βγάλει χαρακτήρα, χρειάζονται και δυνάμεις. Και αυτές αγνοούνται. Τέλος Σεπτεμβρίου, όσο ανέτοιμες κι αν είναι οι ομάδες, δεν δικαιολογείται τέτοια εικόνα, με τους παίκτες λες και θέλουν μάσκες οξυγόνου από το 75’ και μετά. Κάτι δείχνει να μην έχει λειτουργήσει σωστά.

Πάντως, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που έχει θέματα. Έχουν και οι τρεις πρωτοπόροι. Ακόμα και ο Ολυμπιακός, που κατά γενική παραδοχή είναι το φαβορί, δεν έχει πείσει. Διαθέτει παίκτες με προσωπικότητα που “καθάρισαν” με Αστέρα και Βόλο, έχει τον Ελ Κααμπί που μισή ευκαιρία θα την κάνει γκολ, έχει τον Ποντένσε που από την πρώτη στιγμή της επιστροφής το έγινε καθοριστικός παράγοντας (όπως στη Λεωφόρο), αλλά υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχει πρόβλημα απέναντι σε… πούλμαν, οι χαμηλές “πτήσεις” των Καμπελά και Στρεφέτσα δεν βοηθούν, ενώ και ο Ταρέμι δείχνει να θέλει χρόνο.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που προηγήθηκαν το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός είχε άλλη άμυνα, άλλη μεσαία γραμμή κι άλλη επίθεση. Στην άμυνα μαζί με την τριάδα Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλου υπήρχε ο Κώτσιρας, που αμυντικά ήταν αψεγάδιαστος. Στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Τσιριβέγια υπήρχε ο Μαξίμοβιτς. Στην επίθεση οι βασικοί στην τριπλή καλοκαιρινή περιπέτεια ήταν ο Πελίστρι και ο Ιωαννίδης. Αυτοί λείπουν πλέον όλοι. Αν μία ομάδα χάσει τέσσερις παίκτες ενδεκάδας σε σε 15 μέρες απλώς δεν είναι η ίδια ομάδα. Ο Καλάμπρια μπορεί να γράψει ιστορία και να εξελιχθεί στον καλύτερο δεξιό μπακ που έχει εμφανιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Προσωπικά αμφιβάλλω, αλλά τίποτα δεν είναι απίθανο. Σήμερα, πάντως, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει-δεν έχει ένταση κανονικού ποδοσφαιριστή. Ειδικά στην άμυνα, κάνει περισσότερες πίσω πεταλιές κι από πιτσιρικά που θέλει να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, έχοντας καινούργιο ποδήλατο… Κάθε σύγκριση των εμφανίσεών του με τον Βαγιαννίδη, τον οποίο ήρθε ν’ αντικαταστήσει, κάνει τον νυν δεξιό μπακ της Σπόρτινγκ να μοιάζει ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Με τον Μαξίμοβιτς συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Πιθανότατα δε εκτιμήθηκε όσο θα ‘πρεπε στην Ελλάδα και γι’ αυτό παραχωρήθηκε χωρίς πολλές σκέψεις σε μία αραβική ομάδα, που ΄ταν η πρώτη που τον ζήτησε… Κάποιος θα πει ότι δεν μπορεί να έγιναν τόσα λάθη απ’ τον πολυσυζητημένο Γιάννη Παπαδημητρίου στο τέλος του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι λίγο πιο σύνθετη. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βρει χρήματα διότι ήταν υποχρεωμένος απ’ τα κοστ κοντρόλ. Άργησε να πωλήσει τον Ιωαννίδη και δεν ήταν βέβαιο πως θα συμβεί, κάπως έτσι έχασε τον Μαξίμοβιτς, ο οποίος -αν είχε πωληθεί ο Ιωαννίδης νωρίς- θα είχε μείνει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Είναι αλήθεια πώς έτσι όπως εξελίχθηκαν οι αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα, ο Ολυμπιακός μπορεί να μη νίκησε στη Λεωφόρο, αλλά ήταν ο κερδισμένος. Λόγω των απωλειών που είχαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (ο οποίος έχασε τους βαθμούς στην Τούμπα), αλλά φυσικά και ο Παναθηναϊκός που παραμένει πολύ πίσω. Ήδη, λοιπόν, άρχισαν οι αναλύσεις - περισπούδαστες και μη – περί της απόλυτης ανωτερότητας του Ολυμπιακού έναντι των άλλων, με το σκεπτικό ότι ενώ ακόμη δεν έχει βρει το ρυθμό του και δεν έχει εντάξει στο απόλυτο τους νέους ποδοσφαιριστές του μοιάζει ήδη να υπερέχει. Κι ας έχει συγκάτοικους στην κορυφή.

Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα προφανώς. Και κυρίως δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος και απομένει μπροστά ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, μαζί με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν οι διεκδικήτριες του τίτλου. Τέτοιος ακόμη δεν μπορεί να λογίζεται ο Άρης κι ας είναι αυτή την περίοδο η ομάδα που δικαιούται να χαμογελά περισσότερο, έχοντας ξεπεράσει με διαδοχικές νίκες τη «μαυρίλα» του ευρωπαϊκού αποκλεισμού του και της πρώτης ήττας στο πρωτάθλημα που έφερε και την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας. Δεν μπορεί, επίσης, να θεωρείται ξεγραμμένος ο Παναθηναϊκός από τόσο νωρίς κι ας έχει πολύ σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσει.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Το να φέρεις ισοπαλία στη Λάρισα δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά το «γαμώτο» μεγαλώνει όταν βάσει εικόνας, είσαι ξεκάθαρα καλύτερος και άξιζες να νικήσεις. Γιατί τότε οι δύο βαθμοί δεν είναι απλά χαμένοι, αλλά είναι και πεταμένοι. Οπότε, πειράζει ακόμα περισσότερο. Αλλά για την ομάδα και τη συνέχεια της έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει η σωστή νοοτροπία. Αυτή δηλαδή που σίγουρα δεν υπήρχε πέρυσι, και που υπάρχει φέτος σε όλα τα ματς, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος. Παρεμπιπτόντως, η ΑΕΚ έχει παίξει έντεκα ματς, έξι για την Ευρώπη, τέσσερα για το πρωτάθλημα κι ένα για το Κύπελλο, και είναι αήττητη.

Η ΑΕΚ μετά το 0-1 επέμεινε για το 0-2, κι αυτό έχει τη σημασία του. Και έβαλε δύο γκολ η ΑΕΚ, ανεξαρτήτως αν ακυρώθηκαν από το VAR. Για τη νοοτροπία μιλάμε τώρα. Η ΑΕΚ επίσης μετά το 1-1 δεν κάμφθηκε, δεν εγκατέλειψε, πίεσε, έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Αυτά δείχνουν ότι η ηττοπάθεια και η καταρρακωμένη ψυχολογία όταν στραβώνει το ματς, έχουν εξαλειφθεί από τον Νίκολιτς. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό για τη συνέχεια της ομάδας.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Το ντέρμπι Αιωνίων ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό θα μείνει στην ιστορία για ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Οι μισοί σχεδόν Πράσινοι λύγισαν από κράμπες στο δεύτερο ημίχρονο, αναγκάζοντας τον Κόντη σε συνεχείς αναπροσαρμογές και αναγκαστικές αλλαγές. Ο ίδιος ο τεχνικός παραδέχθηκε πως δεν έχει ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο στην καριέρα του, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για τα αίτια. Η βασική απάντηση μπορεί εύκολα να βρεθεί στην προετοιμασία που έκανε το Τριφύλλι και στο πλάνο που είχε σχεδιάσει ο προηγούμενος προπονητής του συλλόγου, Ρούι Βιτόρια με τον γυμναστή - συνεργάτη του. Ο Παναθηναϊκός έδωσε απαιτητικά καλοκαιρινά προκριματικά Champions και Europa League, γεγονός που άλλαξε το σχέδιο φορμαρίσματος. Οι Πράσινοι όφειλαν να είναι σε καλή κατάσταση στα καλοκαιρινά προκριματικά, γεγονός που μείωσε και τις εντάσεις στις προπονήσεις σε εκείνη τη χρονική περίοδο.

Ο υψηλός ρυθμός ενός ντέρμπι υπερβαίνει τις προπονητικές προσομοιώσεις. Σε αυτά τα απαιτητικά παιχνίδια, ο παίκτης πρέπει να κάνει διαδοχικά σπριντ, συνεχή μαρκαρίσματα και να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια σε κάθε φάση. Μύες που δεν έχουν “γράψει” αρκετά χιλιόμετρα υψηλής έντασης ή έχουν καταπονηθεί, κουράζονται πρόωρα, δημιουργώντας νευρομυϊκή αστάθεια, η οποία προκαλεί κράμπες στον ποδοσφαιριστή. Η ψυχολογία του ντέρμπι είναι εξίσου καταλυτική. Το υψηλό στρες ανεβάζει την ένταση φυσιολογικά στον οργανισμό, οπότε και οι παίκτες σε συνδυασμό με την εξάντληση νιώθουν πιο συχνά συμπτώματα ταχυπαλμίας και κούρασης. Όταν τα αποθέματα ενέργειας εξαντλούνται, το νευρικό σύστημα χάνει την ισορροπία του και οι μύες “κλειδώνουν”. Οι μαζικές κράμπες που αντιμετώπισε η ομάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι, προέκυψαν από έναν συνδυασμό παραγόντων. Περιορισμένη προετοιμασία υψηλής έντασης λόγω συνεχών ευρωπαϊκών αγώνων, κλιματικές συνθήκες, αυξημένη ψυχολογική πίεση και ένταση που ξεπέρασε τα προπονητικά δεδομένα. Για να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ολοκληρωμένο πλάνο αποκατάστασης και σταδιακή αύξηση έντασης στις προπονήσεις, όσο δύσκολο κι αν είναι μέσα σε ένα βαρύ πρόγραμμα.

