Δέδες για τη διαιτησία: «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα προχωρήσουμε σε καταγγελίες στην UEFA»

Τα παράπονα της ΑΕΚ για τη διαιτησία εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Αλέξης Δέδες, μιλώντας στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ», ενώ δεν απέκλεισε να γίνει καταγγελία στην UEFA.

«Δεν έχουμε πληροφορίες ποιος τρώει με ποιον και τι συζητάει. Εμείς δεν θέλουμε να το ανεβάσουμε το θέμα σε αυτή τη φάση, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πάρουμε μέτρα. Θα προχωρήσουμε σε καταγγελίες στην UEFA» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δέδες.

Αναφερόμενος στην παρουσία οπαδών της Ένωσης στο AEL FC Arena: «Κάτω από την πίεση των φιλάθλων αναγκάστηκε η αστυνομία να ανοίξει δύο θύρες και όχι μία. Οι φίλαθλοι ξεπέρασαν τις ΠΑΕ και τους θεσμούς και απέδειξαν ότι μπορούν να γίνονται αγώνες με κόσμο και των δύο ομάδων. Έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε και εμείς εισιτήρια στον 2ο γύρο».

Για το θέμα του παράνομου στοιχηματισμού, σημείωσε: «Εάν υπήρχε μία αρχειοθέτηση των ενδεκάδων των αγώνων, θα ήταν εύκολο για έναν δικαστή να διαπιστώσει αν κάποιος παίκτης είναι εμπλεκόμενος σε 6 ή 7 περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού».

