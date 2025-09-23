Μεντιλίμπαρ: «Έπρεπε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό...»

Την ικανοποίησή του για την αντίδραση των παικτών του Ολυμπιακού μετά το γκολ που δέχτηκαν εξέφρασε ο Μεντιλίμπαρ, όμως τόνισε ότι θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη στη Λεωφόρο.

Το φινάλε του ντέρμπι στη Λεωφόρο, βρήκε τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει το γκολ της ισοφάρισης που πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επί του Παναθηναϊκού, ωστόσο υπήρχε ένα γλυκόπικρο συναίσθημα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στους παίκτες του στα αποδυτήρια είπε: «Τα ντέρμπι είναι περίεργα παιχνίδια και το ξέρω. Έπρεπε όμως να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν κινδυνέψαμε σχεδόν σε καμία στιγμή. Δεχτήκαμε ένα γκολ από δικό μας λάθος και πέρα από αυτό, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το πώς παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κυρίως από το γεγονός ότι αντιδράσαμε με χαρακτήρα και καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε τον Παναθηναϊκό στο μισό γήπεδο, χάσαμε πάλι πολλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος πήραμε έστω και τον έναν βαθμό. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, μπορούσαμε και έπρεπε να νικήσουμε, αλλά πρέπει να δούμε αυτό το παιχνίδι ως μάθημα. Και να συνεχίσουμε με οδηγό το δεύτερο ημίχρονο».

Αν και δεν μιλάει συχνά για τη διαιτησία, ο Βάσκος τεχνικός έκανε αναφορά στο πέναλτι του Καμπελά. «Δεν θέλω να ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Υπήρξε όμως πέναλτι στη φάση του Ρεμί και αν δινόταν, το ματς μάλλον θα εξελισσόταν διαφορετικά. Όπως και να έχει, εμείς ακόμα κι έτσι έπρεπε να νικήσουμε», κατέληξε, θυμίζοντας σε όλους ότι ακολουθεί νέο παιχνίδι, με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο.