Επίσημα στον Πανιώνιο ο Ανζάι

Τριετές συμβόλαιο με τον Πανιώνιο υπέγραψε ο 20χρονος Ιάπωνας εξτρέμ Γιούτο Ανζάι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την απόκτηση του Yuto Anzai, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο Yuto, γεννημένος στις 25 Απριλίου 2005, θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ιαπωνικού ποδοσφαίρου. Αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός και ξεκίνησε την καριέρα του στην Shoshi HS, μετρώντας 23 συμμετοχές, 5 γκολ και 1 ασίστ. Η εξαιρετική του παρουσία του άνοιξε τον δρόμο για την Kyoto Sanga, όπου κατέγραψε 12 συμμετοχές και 1 γκολ, ξεχωρίζοντας με την απόδοσή του. Με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ μας με νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική, ο Yuto Anzai έρχεται στον Πανιώνιο για να προσθέσει ποιότητα και δυναμισμό στα άκρα της επίθεσης.

Yuto, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!