Μπόρζες: «Ο Ιωαννίδης καταλαβαίνει τη δυναμική για να γίνει ακόμα καλύτερος»

Ο Ρουί Μπόρζες τόνισε πως βλέπει τι μπορεί να δώσει στην Σπόρτινγκ ο Φώτης Ιωαννίδης.

Πανευτυχής για τη νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επί της Μορεϊρένσε ήταν ο Ρουί Μπόρζες και κυρίως από την επιθετική εικόνα της ομάδας, με τους φορ να σκοράρουν. Ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε λογαριασμό στην Πορτογαλία και ο τεχνικός των «λιονταριών» σχολίασε το πρώτο γκολ του Έλληνα φορ.

«Αξίζαμε πολύ περισσότερα γκολ. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Η ομάδα έπαιξε ένα όμορφο παιχνίδι και όσο για τον Ιωαννίδη, μπήκε πολύ καλά. Είναι φυσιολογικό για έναν επιθετικό να ανυπομονεί να σκοράρει. Είναι σε μια φάση που καταλαβαίνει τη δυναμική για να γίνει ακόμα καλύτερος και να ενταχθεί καλύτερα στην ομάδα. Βλέπουμε τι μπορεί να μας δώσει και τι θα μας δώσει. Έχω δύο σπουδαίους επιθετικούς που θα μου προκαλέσουν πονοκεφάλους και αυτό είναι καλό», τόνισε ο Μπόρζες.