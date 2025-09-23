Πρώτο πιάτο στη δεύτερη στροφή της League Phase

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson συνεχίζεται, καθώς σήμερα ανοίγει η αυλαία της δεύτερης… στροφής της League Phase, με δύο παιχνίδια.
Η αρχή θα γίνει στις 15:00 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, όπου η Καβάλα θα υποδεχθεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο «τρίποντο» στη διοργάνωση. Οι «Αργοναύτες» είχαν ηττηθεί 3-0 από τον ΟΦΗ την περασμένη εβδομάδα, ενώ η αθηναϊκή ομάδα είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα Aktor.
Στις 20:00, ο Άρης θα υποδεχτεί τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης», με τους βελτιωμένους «κίτρινους» να αποτελούν το φαβορί για τη νίκη. Στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε επικρατήσει 1-0 του Παναιτωλικού, ενώ η νεοφώτιστη ομάδα της Super League 2 είχε βάλει δύσκολα στην ΑΕΛ, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
15:00 Καβάλα - Κηφισιά
20:00 Άρης - Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
- Λεβαδειακός 3
- ΟΦΗ 3
- Ατρόμητος 3
- Βόλος 3
- ΑΕΚ 3
- Άρης 3
- Παναθηναϊκός 3
- ΑΕΛ 1
- Μαρκό 1
- Αστέρας AKTOR 1
- Κηφισιά 1
- Ολυμπιακός 0 (0 αγ.)
- Ηρακλής 0 (0 αγ.)
- Παναιτωλικός 0
- Athens Kallithea 0
- Αιγάλεω 0
- Ελλάς Σύρου 0
- Ηλιούπολη 0
- ΠΑΟΚ 0
- Καβάλα 0