Πρώτο πιάτο στη δεύτερη στροφή της League Phase

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson συνεχίζεται, καθώς σήμερα ανοίγει η αυλαία της δεύτερης… στροφής της League Phase, με δύο παιχνίδια.

Η αρχή θα γίνει στις 15:00 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, όπου η Καβάλα θα υποδεχθεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο «τρίποντο» στη διοργάνωση. Οι «Αργοναύτες» είχαν ηττηθεί 3-0 από τον ΟΦΗ την περασμένη εβδομάδα, ενώ η αθηναϊκή ομάδα είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα Aktor.

Στις 20:00, ο Άρης θα υποδεχτεί τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης», με τους βελτιωμένους «κίτρινους» να αποτελούν το φαβορί για τη νίκη. Στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε επικρατήσει 1-0 του Παναιτωλικού, ενώ η νεοφώτιστη ομάδα της Super League 2 είχε βάλει δύσκολα στην ΑΕΛ, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

15:00 Καβάλα - Κηφισιά

20:00 Άρης - Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)

15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω

15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)

19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)

19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη

