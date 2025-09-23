Οι υψηλές απαιτήσεις του Εσπίριτο Σάντο φέρνουν Μπίλιτς στο προσκήνιο για Γουέστ Χαμ

Οι άνθρωποι της Γουέστ Χαμ, δεν έχουν πάρει ακόμη την απόφαση για την απομάκρυνση του Γκρέιαμ Πότερ, όμως συνεχίζουν παράλληλα την αναζήτηση για τον επόμενο προπονητή της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Guardian», οι διοίκηση των «σφυριών» είναι έτοιμη να λύσει την συνεργασίας της με τον Γκρέιαμ Πότερ, μετά το κάκιστο ξεκίνημα της Γουέστ Χαμ στην Premier League.

Ήδη τα πρώτα ονόματα υποψήφιων αντικαταστατών έχουν κάνει την εμφάνισή τους με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και τον Σλάβεν Μπίλιτς να βρίσκονται πολύ ψηλά στην λίστα των υποψήφιων προπονητών.

Το δημοσίευμα αναφέρει, ότι οι υψηλές απαιτήσεις του Πορτογάλου προπονητή έχουν αποθαρρύνει τους ιθύνοντες της Γουέστ Χαμ, με τον Σλάβεν Μπίλιτς να κερδίζει διαρκώς έδαφος για την διαδοχή του Πότερ.