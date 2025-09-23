Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε τα... παζάρια για να κρατήσει τον Ράσφορντ

Οι πρώτες εμφανίσεις του Άγγλου επιθετικού με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχουν ικανοποιήσει τους ιθύνοντες των Καταλανών, με την προσπάθεια να γίνει μόνιμη η μεταγραφή του να έχει ξεκινήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Star», η Μπαρτσελόνα καταβάλει προσπάθεια για να ρίξει τις απαιτήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προσφέροντας στους «Κόκκινους Διάβολους», το ποσό των 26 εκατ. λιρών.

Οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ, από την πλευρά τους ζητούν 35 εκατ. λίρες για να πουν το «ναι» σε μόνιμη μετακίνηση του Μάρκους Ράσφορντ, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες να συνεχίζονται.

O 27χρονος επιθετικός σε έξι εμφανίσεις με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχει σημειώσει δύο γκολ και έχει μοιράσει μια ασίστ, κερδίζοντας πλήρως την εμπιστοσύνη του Χάνσι Φλικ.