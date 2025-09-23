O Στραντ Λάρσεν υπέγραψε στην Γουλβς έως το 2030

Η Γουλβς πήρε το καλοκαίρι του 2024 τον Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν δανεικό από τη Θέλτα και αποφάσισε να κρατήσει τα δικαιώματα του και τα επόμενα χρόνια.

Ο 25χρονος Νορβηγός διεθνής επιθετικός ικανοποίησε με τις εμφανίσεις του στο αγγλικό πρωτάθλημα και η Γουλβς ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς, που είχε οριστεί στα 23 εκατ. ευρώ, και πήρε τα δικαιώματα του, υπογράφοντας τον Αύγουστο μαζί του συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Λάρσεν πραγματοποίησε 38 εμφανίσεις με τη φανέλα των «λύκων» έχοντας 14 γκολ και πέντε ασίστ στο ενεργητικό του, σε 38 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ενδιαφέρον όμως της Νιούκαστλ ανάγκασε τη διοίκηση της Γουλβς να σπεύσει να «δέσει» πιο... σφιχτά τον Λάρσεν, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, αυτή τη φορά έως το καλοκαίρι του 2030. «Θέλω να μείνω για πολλά ακόμη χρόνια στην ομάδα που με στήριξε και με στηρίζει ακόμη», επιβεβαίωσε ο Νορβηγός φορ.