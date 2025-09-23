Ξέσπασε ο Μπερνάρντο Σίλβα: «Δεν γίνεται να παίζουμε με τέτοιο μειονέκτημα δεν είναι σωστό»

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι ξέσπασε αναφορικά με το καλεντάρι και τις λίγες ημέρες ξεκούρασης που είχε η Σίτι σε σχέση με την Άρσεναλ, για το μεταξύ τους ντέρμπι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν μπορούμε να έρθουμε σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν με τέτοιο μειονέκτημα, όσον αφορά την ξεκούραση. Δεν είναι δίκαιο να παίζουμε ένα από αυτά τα παιχνίδια έτσι. Απλώς δεν είναι σωστό.

Δεν μας πειράζει να παίζουμε κάθε τρεις ή τέσσερις ημέρες, δεν μας πειράζει να παίζουμε 60 παιχνίδια. Αλλά αυτό που ζητάμε είναι κοινή λογική για ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της σεζόν. Δεν νομίζω ότι προσπαθούν να μας κάνουν να χάσουμε, θα μπορούσε να συμβεί στην Άρσεναλ ή τη Λίβερπουλ σε λίγους μήνες».