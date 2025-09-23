Με ένταση ολοκληρώθηκε το γαλλικό ντέρμπι (vid)

Η αναμέτρηση των Μασσαλών με τους Παριζιάνους αποτελεί το μεγάλο ντέρμπι του γαλλικού ποδοσφαίρου και φέρνει πάντα εντάσεις και επεισόδια, κάτι που δεν έλειψε και το βράδυ της Δευτέρας.
Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης που βρήκε νικήτρια την Μαρσέιγ με 1-0, υπήρξε μια μικροσυμπλοκή στο κέντρο του γηπέδου, με την ένταση να σβήνει άμεσα μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.
HEATED SCENES at full time as Marseille beat PSG 1-0 in La Classique! 😳— Sleeper Football (@SleeperFooty) September 22, 2025
Nayef Aguerd’s 5th minute header proved enough, as Marseille beat PSG in the league at the Orange Velodrome for the first time since 2011! 🤯⚪️ pic.twitter.com/6IF9BOmJ1p