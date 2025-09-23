Με ένταση ολοκληρώθηκε το γαλλικό ντέρμπι (vid)

Η Μαρσέιγ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν (1-0), σε ένα ματς που δεν έλειψαν οι εντάσεις.

Η αναμέτρηση των Μασσαλών με τους Παριζιάνους αποτελεί το μεγάλο ντέρμπι του γαλλικού ποδοσφαίρου και φέρνει πάντα εντάσεις και επεισόδια, κάτι που δεν έλειψε και το βράδυ της Δευτέρας.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης που βρήκε νικήτρια την Μαρσέιγ με 1-0, υπήρξε μια μικροσυμπλοκή στο κέντρο του γηπέδου, με την ένταση να σβήνει άμεσα μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.