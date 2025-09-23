Μουρίνιο: «Το να κάθομαι στο σπίτι δεν είναι για μένα, μου δίνει κίνητρο το να δοκιμάζομαι και να παίρνω ρίσκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε για την επιλογή του να επιστρέψει στην Πορτογαλία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα και το κίνητρο που έχει για να παραμένει στους πάγκους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν καθόμουν σπίτι μου μέχρι το τέλος της σεζόν, θα έβγαζα περισσότερα λεφτά από το να δουλεύω στην Μπενφίκα. Είναι τόσο απλό. Αν καθόμουν σπίτι και απολάμβανα την οικογένειά μου, έμενα στο Λονδίνο ή αν πήγαινα ταξίδια για να δω αξιοθέατα, θα έβγαζα περισσότερα. Αν θέλετε με πιστεύετε. Αλλά είμαι εδώ.

Με ρωτάτε γιατί; Επειδή λατρεύω το να δουλεύω. Μου έλειψε το να παίζω για τους στόχους που έχει η Μπενφίκα. Για τον τίτλο. Στη Ρόμα δεν μπόρεσα να το κάνω, ούτε στη Φενέρ. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για εμένα, τόσο ως προπονητής όσο και ως άνθρωπος. Το να κάθομαι στο σπίτι δεν είναι για μένα. Το να δοκιμάζω τον εαυτό μου, να παίρνω ρίσκα, το να νικάω, να χάνω. Αυτά μου δίνουν κίνητρο και με τρέφουν».