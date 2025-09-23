Φευγάτος από την Άρσεναλ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει ενημερωθεί πως είναι εκτός πλάνων του Μικέλ Αρτέτα στην Άρσεναλ και από τον Ιανουάριο οι Λονδρέζοι θα διαπραγματευτούν την πώλησή του.

Η θητεία του Γκαμπριέλ Ζεσούς στην Άρσεναλ δείχνει να ολοκληρώνεται άδοξα αφού η έλευση του Βίκτορ Γιόκερες στο “Emirates”, έχει ουσιαστικά εκμηδενίσει τις πιθανότητες να ξαναβρεί τη θέση του στην ομάδα των “κανονιέρηδων”.

Σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, ο 28χρονος διεθνής επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη δράση από τραυματισμό, έχει ενημερωθεί πως βρίσκεται εκτός πλάνων του προπονητή του, Μικέλ Αρτέτα. Έ

τσι, παρά το δεσμευτικό του συμβολαίου του έως και το 2027, η Άρσεναλ παρουσιάζεται θετική να εκκινήσει διαπραγματεύσεις πώλησής του από τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ο Ζεσούς είναι ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ από το 2022 όταν και αποκτήθηκε έναντι 50 εκατομμυρίων από την Μάντσεστερ Σίτυ. Με τη φανέλα της Άρσεναλ έχει πετύχει 26 γκολ και 20 ασίστ σε 69 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.