Παπαπέτρου: «Είμαστε έτοιμοι και για ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές»

O Τάσος Παπαπέτρου ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος διαιτητής στην Super League, με τον έμπειρο ρέφερι, να τονίζει ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι για να σφυρίξουν σε ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την βράβευσή του ως τον κορυφαίο διαιτητή: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση για έναν διαιτητή, όταν ξέρεις ότι αυτό το βραβείο προέρχεται από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές που συναναστρέφεσαι κάθε Κυριακή στα γήπεδα, οπότε σαν βραβείο είναι η καλύτερη ανταμοιβή για έναν διαιτητή».

Για την είσοδο της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο: «Νομίζω ότι καινούργιο μέσο της τεχνολογίας μπαίνει στο ποδόσφαιρο και πόσο δε στο κομμάτι της διαιτησίας, μόνο καλό μας κάνει και μόνο να προσφέρει έχει. Καλό είναι να το αντιμετωπίσουμε και εμείς θετικά από όλες τις πλευρές».

Για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι: «Μακάρι να γίνει το συντομότερο δυνατό, οι Έλληνες διαιτητές είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλό και πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε έτοιμοι αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουν για αυτό, ότι έρθει καλοδεχούμενο.

Πάντα παίρνεις από πολλούς διαιτητές διάφορα, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξένος αλλά όποιος διαιτητής ξένος έρχεται για αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα, καλό είναι να παίρνεις πράγματα και από αυτόν».