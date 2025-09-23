Υπέροχη κίνηση της Κόμο: Δωρίζει τα έσοδα από ματς Κυπέλλου στους πλημμυροπαθείς!

Oι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την ιταλική πόλη την Κυριακή, δεν άφησαν ανεπηρέαστη την τοπική ομάδα που προχώρησε σε μια πολύ όμορφη ενέργεια.

Η Κόμο, δείχνοντας το κοινωνικό της πρόσωπο ανακοίνωσε ότι όλα τα έσοδα από την αναμέτρηση Κυπέλλου με την Σασουόλο την Τετάρτη, θα διατεθούν για την ανακούφιση όσων επλήγησαν από τις πλημμύρες.

«Χθες το βράδυ και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, η επαρχία του Κόμο επλήγη από βίαιες καταιγίδες που έπληξαν ολόκληρη την περιοχή, απομονώνοντας προσωρινά ορισμένες μικρές πόλεις γύρω από τη λίμνη από τους κύριους δρόμους.

Η Κόμο εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όλους όσους επλήγησαν από τις σφοδρές καιρικές συνθήκες που έπληξαν την επαρχία από το πρωί. Ο σύλλογος θα δωρίσει όλα τα έσοδα από τον αγώνα του Coppa Italia εναντίον της Σασουόλο», ανέφερε η ανακοίνωση.