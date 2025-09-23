Απόλυτη κυρίαρχος με τρίτη διαδοχική Χρυσή Μπάλα η Μπονμάτι

Στην χαρισματική μέσο της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονμάτι, απονεμήθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά η Χρυσή Μπάλα.

Ιστορία έγραψε στο ποδόσφαιρο Γυναικών η Αϊτάνα Μπονμάτι, που έγινε η πρώτη που κερδίζει για τρίτη συνεχόμενη φορά τη Χρυσή Μπάλα. Η Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα έλαβε το βραβείο από τα χέρια του εμβληματικού Αντρές Ινιέστα, ο οποίος αποτελεί ίνδαλμά της.

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, σε 26 συμμετοχές και 1.913 αγωνιστικά λεπτά φέτος πέτυχε 12 γκολ και μοίρασε έξι ασίστ. Παρά το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε λίγο πριν το EURO Γυναικών, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά, σκοράροντας μάλιστα στον ημιτελικό της διοργάνωσης.