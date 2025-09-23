Ζορίστηκε αλλά «πέταξε» στην κορυφή η Νάπολι

Η Νάπολι αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία κόντρα στη «νεοφώτιστη» Πίζα, όμως κατάφερε να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς (3-2), οι οποίοι την έστειλαν μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Serie A.

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής της Serie A, η οποία επικράτησε δύσκολα με 3-2 της αξιόμαχης Πίζα στο “Ντιέγκο Μαραντόνα”.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκίλμουρ στο 39ο λεπτό, αλλά το έργο τους στην επανάληψη μόνο εύκολο δεν ήταν. Η Πίζα ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ενζολά στο 59΄.

Ο Λεονάρντο Σπινατσόλα ήταν ο άνθρωπος που έδωσε λύση στη Νάπολι, φέρνοντάς την εκ νέου σε θέση οδηγού με το γκολ που πέτυχε στο 72ο λεπτό.

Ο Λορέντζο Λούκα στο 82΄ έκανε το 3-1, με τους φιλοξενούμενους να μην το βάζουν κάτω και να μειώνουν με τον Λοράν στο 90΄, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι, εκτός από τις πολύ θετικές εντυπώσεις.