Κορυφαίος στον κόσμο ο Ντεμπελέ - Πήρε την Χρυσή Μπάλα!

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του πρώτου Champions League της ιστορίας της, με τον Γάλλο να ψηφίζεται ως ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, κατακτώντας την Χρυσή Μπάλα.

Ο 28χρονος μεσοεποθετικός παρέλαβε το βραβείο από τον θρυλικό Ροναλντίνιο, με την Χρυσή Μπάλα να αποτελεί το επιστέγασμα μια μυθικής σεζόν για τον Ουσμάν Ντεμπελέ, στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του.

Στην εκπληκτική πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ντεμπελέ σκόραρε 35 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στην φανταστική ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Aναλυτικά η κατάταξη από τον 30ο έως τον 1ο:

30ή θέση: Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)

29η θέση: Φλόριαν Βιρτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν / Λίβερπουλ)

28η θέση: Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

27η θέση: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

26η θέση: Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

25η θέση: Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)

24η θέση: Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

23η θέση: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

22η θέση: Αλέξις Μακάλιστερ (Λίβερπουλ)

21η θέση: Σερχού Γκιρασί (Μπορούσια Ντόρτμουντ)

20ή θέση: Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

19η θέση: Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

18η θέση: Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

17η θέση: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

16η θέση: Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)

15η θέση: Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ Λ. / Άρσεναλ)

14η θέση: Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

13η θέση: Χάρι Κέιν (Τότεναμ)

12η θέση: Χβίτσα Κβαρατσχέλια (Νάπολι / Παρί Σεν Ζερμέν)

11η θέση: Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

10η θέση: Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

9η θέση: Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν / Μάντσεστερ Σίτι)

8η θέση: Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

7η θέση: Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

6η θέση: Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

5η θέση: Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

4η θέση: Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

3η θέση: Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

2η θέση: Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

1η θέση: Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)