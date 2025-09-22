Ερυθρός Αστέρας: Έβαλαν το πιο όμορφο γκολ της σεζόν οι «Ερυθρόλευκοι»

Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, αποφάσισαν να δωρίσουν το πριμ των 200.000 ευρώ σε παιδιά που παλεύουν με σοβαρές ασθένειες.

Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα πήρε την απόφαση να επιβραβεύσει τους ποδοσφαιριστές έπειτα από την επικράτηση με 2-1 επί της Παρτιζάν.

Όμως τα χρήματα δεν θα πάνε στους λογαριασμούς τους, αφού οι «Ερυθρόλευκοι» έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο και η κίνηση να μην κρατήσουν το μπόνους έλαβε θετικότατα σχόλια.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, οι παίκτες θα δωρίσουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, μοιρασμένο σε τέσσερα μέρη.

Από αυτά, τα 100.000 ευρώ θα πάνε στη στήριξη του Βίκτορ Μιλέτιτς, που δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

«Οι οπαδοί μας συγκεντρώνουν εδώ και καιρό χρήματα για τη θεραπεία παιδιών που έχουν ανάγκη, και οι ποδοσφαιριστές του Ερυθρού Αστέρα αποφάσισαν να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια και να βοηθήσουν ακριβώς αυτούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τοποθέτηση του συλλόγου.