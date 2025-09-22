Η Παρί δεν είναι ανίκητη: Η Μαρσέιγ την λύγισε μετά από 14 χρόνια!

Μετά από 14 χρόνια αναμονής η ομάδα της Μασσαλίας κέρδισε στο Βελοντρόμ την Παρί Σεν Ζερμέν και της έδειξε ότι δεν είναι άτρωτη.

Είναι το γαλλικό classico αλλά τα τελευταία χρόνια η σχέση έγινε πελατειακή, με την Παρί Σεν Ζερμέν να αλλάζει επίπεδο και να μην… βλέπει κανέναν εντός συνόρων.

Αυτή η συνθήκη άλλαξε μετά από 14 χρόνια. Σε ένα ντέρμπι με φρενήρη ρυθμό, η Μαρσέιγ επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Αγέρντ (5’), το πρώτο γκολ της της ομάδας της Μασσαλίας στο Βελοντρόμ απέναντι στους Παριζιάνους μετά το 2017!

Με κορυφαίο τον Χερόνιμο Ρούγι, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι κατάφερε να κρατήσει ως το τέλος το 1-0, κάτι που δημιουργεί πια τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή της Ligue 1 ανάμεσα σε Μονακό, Παρί, λιόν και Στρασμπούρ!