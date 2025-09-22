MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2025 ο Ντοναρούμα!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Για δεύτερη φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά το 2021, ο 26χρονος Ιταλός κατέκτησε το βραβείο «Men's Yachine Trophy» στο πλαίσιο της τελετής για τη «Χρυσή Μπάλα» που αφορά τη σεζόν 2024-25. Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν ήταν εκείνος που τον τίμησε.

Η στιγμή της απονομής για τον Τζίτζι Ντοναρούμα της Μάντσεστερ Σίτι, πλέον, μαζί με την κορυφαία τερματοφύλακα στις Γυναίκες, Χάνα Χάμπτον:

Κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2025 ο Ντοναρούμα!