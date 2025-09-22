ΠΑΕ Αιγάλεω: «Καμία παραίτηση του προπονητή κ. Χαραλαμπίδη»

Οι «κυανόλευκοι» πήραν ξεκάθαρη θέση το βράδυ της Δευτέρας (22/9) για ορισμένα δημοσιεύματα που ήθελαν τον έμπειρο τεχνικό να αφήνει τα καθήκοντά του μετά από ενάμιση χρόνο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση-τοποθέτηση της ΠΑΕ Αιγάλεω για πιθανή παραίτηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη από την τεχνική ηγεσία:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, μη έχοντας λάβει έως σήμερα οποιαδήποτε επίσημη γραπτή παραίτηση από τον προπονητή κ. Απόστολο Χαραλαμπίδη, δεν δύναται να τοποθετηθεί επίσημα στη βάση μόνο δημοσιευμάτων του Τύπου, τα οποία δεν γνωρίζουμε εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε είτε την αποστολή επίσημης επιστολής παραίτησης, είτε τη διάψευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και την κανονική παρουσία του κ. Χαραλαμπίδη στην αυριανή προπόνηση της ομάδας.

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ»